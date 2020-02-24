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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Gurur duyuyorum

Gurur duyuyorum

Terim: Şampiyon olduktan sonra istatistikler benim için önemsiz. Çok üstün oynadık, hak ettik. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

F.Bahçe'yi 20 yıl sonra yine deplasmanda deviren , "Geçen sene de söyledim. Bu istatistik benim için önemli değil şampiyon olduktan sonra... Buna rağmen Galatasarlılar çok sevinmişitir. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz" dedi. Terim, oyun olarak çok üstün oynadıklarını ifade ederek, "Beşiktaş-Trabzon maçındaki keyfi bugün de herkes almıştır. Son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 7'de 7 oldu, inşallah böyle gideceğiz" diye konuştu.
  1. 24.2.2020
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