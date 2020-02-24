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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Ömer’den 9. asist

Ömer’den 9. asist

’un attığı ilk golün kornerden ortasını yapan , ligde bu sezon 9. asistini gerçekleştirdi. ’in bu sezon orta sahada görev verdiği oyuncu, derbideki performansıyla yine tam not aldı. ’nda 2, ’nde de 1 asist yapan Ömer, toplamda 1 gol+12 asistle kariyerinin en parlak sezonuna şimdiden imza attı.

'un attığı ilk golün kornerden ortasını yapan , ligde bu sezon 9. asistini gerçekleştirdi. 'in bu sezon orta sahada görev verdiği oyuncu, derbideki performansıyla yine tam not aldı. 'nda 2, 'nde de 1 asist yapan Ömer, toplamda 1 gol+12 asistle kariyerinin en parlak sezonuna şimdiden imza attı.
  1. 24.2.2020
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