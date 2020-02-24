Ömer’den 9. asist
Ryan Donk’un attığı ilk golün kornerden ortasını yapan Ömer Bayram, ligde bu sezon 9. asistini gerçekleştirdi. Fatih Terim’in bu sezon orta sahada görev verdiği oyuncu, derbideki performansıyla yine tam not aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Devler Ligi’nde de 1 asist yapan Ömer, toplamda 1 gol+12 asistle kariyerinin en parlak sezonuna şimdiden imza attı.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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