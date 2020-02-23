Radamel Falcao'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe...
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan flaş bir paylaşım geldi. İstanbul görüntülerinin ağırlıkla izleyiciye aktarıldığı videoda, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlara da yer verildi.
Galatasaray'ın Kolombiya'lı yıldızı Radamel Falcao'dan flaş paylaşım...
Sarı kırmızılı golcü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde resmi twitter hesabından özel bir video paylaştı. Videonun içeriğinde İstanbul'un simgelerinden olan Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi'yle beraber Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yer aldı.
"KONSANTRASYON"
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı kırmızılı taraftarlara söylediği 'konsantrasyon' kelimesinin asılı olduğu bir pankartın bulunduğu kareye yer verilmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 17:29
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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