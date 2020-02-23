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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Dev derbiye saatler kala Falcao'dan paylaşım geldi! İşte o video...

'dan flaş paylaşım! ...

Radamel Falcao'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü 'dan flaş bir paylaşım geldi. İstanbul görüntülerinin ağırlıkla izleyiciye aktarıldığı videoda, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlara da yer verildi.

'ın Kolombiya'lı yıldızı 'dan flaş paylaşım...

Sarı kırmızılı golcü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde resmi twitter hesabından özel bir video paylaştı. Videonun içeriğinde İstanbul'un simgelerinden olan Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi'yle beraber Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yer aldı.

"KONSANTRASYON"

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı kırmızılı taraftarlara söylediği 'konsantrasyon' kelimesinin asılı olduğu bir pankartın bulunduğu kareye yer verilmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Radamel Falcao'dan flaş Fenerbahçe - Galatasaray derbisi paylaşımı!

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 17:29
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