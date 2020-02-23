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23 Şubat 2020, Pazar
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Flaş! derbisi öncesi 7 gözaltı

Flaş! Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi 7 gözaltı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak derbisi öncesinde flaş bir olay yaşandı. Sarı kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Galatasaray taraftarları otobüsten indirilmedi ve 7 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Galatasaraylı taraftarlar, derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.


Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat ….'de stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.


Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.


Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 16:30
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