Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır
Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın merhum babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Cengiz, tören sonrası bulundu.
Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin centilmence ve kardeşçe geçmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbi maçın dostça, kardeşçe, ulusumuzu rahatlatacak şekilde geçmesini dilerim. Bütün taraftarların yoğun dikkatle izleyeceği bir maç. En az hatanın olmasını, dış faktörlerin sıfır olmasını diliyorum. Sahadaki 22 futbolcunun mertçe ve centilmence mücadelesini diliyorum. Hak edenin kazanmasını ve hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
"İNŞALLAH GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI DEVAM EDER"
Galatasaray'ın şampiyonluklarının devam etmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbide içimden geçen sonuç hayırlı bir sonuç olması. O sene her sene, umarım bu sene olur. İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım. Maç maç gidiyoruz" diye konuştu.
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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