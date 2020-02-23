Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Cengiz'den derbi öncesi mesaj! 'Önemli olan...'

: için önemli olan şampiyonluklardır

Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır

Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak 'ın başkanı zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkanı , "İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eski Spor Bakanı 'ın merhum babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Cengiz, tören sonrası bulundu.

ile oynayacakları derbinin centilmence ve kardeşçe geçmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbi maçın dostça, kardeşçe, ulusumuzu rahatlatacak şekilde geçmesini dilerim. Bütün taraftarların yoğun dikkatle izleyeceği bir maç. En az hatanın olmasını, dış faktörlerin sıfır olmasını diliyorum. Sahadaki 22 futbolcunun mertçe ve centilmence mücadelesini diliyorum. Hak edenin kazanmasını ve hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI DEVAM EDER"
Galatasaray'ın şampiyonluklarının devam etmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbide içimden geçen sonuç hayırlı bir sonuç olması. O sene her sene, umarım bu sene olur. İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım. Maç maç gidiyoruz" diye konuştu.

  1. 23.02.2020
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