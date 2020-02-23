Cengiz’in 9. derbisi
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz bugüne kadar 8 defa derbi heyecanı yaşadı. Cengiz 2 galibiyet, 2 defa da yenilgi gördü. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz bugüne kadar 8 defa derbi heyecanı yaşadı. Cengiz 2 galibiyet, 2 defa da yenilgi gördü. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
YÖNETIM TEK MİNİBÜSLE
Cimbom'da yönetim de tam kadro olarak Kadıköy'de takımlarını destekleyecekler. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi 12 kişilik bir minibüsle Ülker Stadı'na geçecek. Burada kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izleyecek.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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