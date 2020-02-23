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23 Şubat 2020, Pazar
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Cengiz’in 9. derbisi

Cengiz’in 9. derbisi

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı bugüne kadar 8 defa derbi heyecanı yaşadı. Cengiz 2 galibiyet, 2 defa da yenilgi gördü. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz bugüne kadar 8 defa derbi heyecanı yaşadı. Cengiz 2 galibiyet, 2 defa da yenilgi gördü. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

YÖNETIM TEK MİNİBÜSLE

Cimbom'da yönetim de tam kadro olarak 'de takımlarını destekleyecekler. Başkan ve yönetimi 12 kişilik bir minibüsle Ülker Stadı'na geçecek. Burada kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izleyecek.

  1. 23.2.2020
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