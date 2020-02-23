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23 Şubat 2020, Pazar
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Zorlu’dan gelecekler

Zorlu’dan gelecekler

, maçı için bu kez farklı bir rota izleyecek. Sarı-kırmızılılar, köprü trafiğini düşünerek Balmumcu'daki bir oteli tercih ediyordu. Bu kez tartışmalara konu olan 'daki 'den 'e hareket edecek. Zorlu Center bu sezon kamuoyunun uzun süre gündeminde kalmıştı.

, maçı için bu kez farklı bir rota izleyecek. Sarı-kırmızılılar, köprü trafiğini düşünerek Balmumcu'daki bir oteli tercih ediyordu. Bu kez tartışmalara konu olan 'daki 'den 'e hareket edecek. Zorlu Center bu sezon kamuoyunun uzun süre gündeminde kalmıştı.
  1. 23.2.2020
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