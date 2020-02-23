Zorlu’dan gelecekler
Galatasaray, Fenerbahçe maçı için bu kez farklı bir rota izleyecek. Sarı-kırmızılılar, köprü trafiğini düşünerek Balmumcu'daki bir oteli tercih ediyordu. Bu kez tartışmalara konu olan Zorlu Center'daki Raffles Otel'den Kadıköy'e hareket edecek. Zorlu Center bu sezon futbol kamuoyunun uzun süre gündeminde kalmıştı.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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