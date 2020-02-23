Hazırlıklar tamamlandı
Sarı-kırmızılılar dün yaptığı antrenmanın ardından kampa girdi. Cimbom, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda çalıştı. Isınma ile başlayan idman, 5'e 2 dar alanda pasla devam etti.
Sarı-kırmızılılar dün yaptığı antrenmanın ardından kampa girdi. Cimbom, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda çalıştı. Isınma ile başlayan idman, 5'e 2 dar alanda pasla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Yenilenme koşusu ve soğuma ile antrenman sona erdi. Takım Zorlu'da kampa girdi.
- 23.2.2020
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