Geçmiş olsun Bursaspor

Galatasaray resmi twitter hesabından Bursaspor'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Yeşil-beyazlı ekibin taraftarını taşıyan otobüs BB Erzurumspor deplasmanına giderken karlı zeminde yoldan çıkarak yan yatmıştı. Kazada can kaybı yaşanmaması sevindirmişti. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden "Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralanan taraftarlara da acil şifalar diliyoruz" denildi.