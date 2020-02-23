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23 Şubat 2020, Pazar
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Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Bursaspor

resmi twitter hesabından 'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Yeşil-beyazlı ekibin taraftarını taşıyan otobüs Erzurumspor deplasmanına giderken karlı zeminde yoldan çıkarak yan yatmıştı. can kaybı yaşanmaması sevindirmişti. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden "Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralanan taraftarlara da acil şifalar diliyoruz" denildi.

resmi twitter hesabından 'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Yeşil-beyazlı ekibin taraftarını taşıyan otobüs Erzurumspor deplasmanına giderken karlı zeminde yoldan çıkarak yan yatmıştı. can kaybı yaşanmaması sevindirmişti. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden "Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralanan taraftarlara da acil şifalar diliyoruz" denildi.

  1. 23.2.2020
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