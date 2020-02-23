Kart uyarısı

Deneyimli çalıştırıcı, Adem Büyük, Younes Belhanda, Marcao ve Sofiane Feghouli'yi "Bu maçta başımıza gelecek en kötü senaryo eksik kalmamız olur. Tahriklere kapılmayın sadece işinize odaklanın. " sözleriyle ikaz etti. Adem ve Feghouli kart sınırında. Cezalı duruma düşerlerse Gençlerbirliği'ne karşı yoklar.