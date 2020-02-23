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23 Şubat 2020, Pazar
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Kart uyarısı

Kart uyarısı

'deki derbisi öncesi ilk 11'de şans vereceği 4 ismi gereksiz kart konusunda uyardı.

Deneyimli çalıştırıcı, , Younes Belhanda, Marcao ve Sofiane Feghouli'yi "Bu maçta başımıza gelecek en kötü senaryo eksik kalmamız olur. Tahriklere kapılmayın sadece işinize odaklanın. " sözleriyle ikaz etti. Adem ve Feghouli kart sınırında. Cezalı duruma düşerlerse 'ne karşı yoklar.

  1. 23.2.2020
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