Kart uyarısı
Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim ilk 11'de şans vereceği 4 ismi gereksiz kart konusunda uyardı.
Deneyimli çalıştırıcı, Adem Büyük, Younes Belhanda, Marcao ve Sofiane Feghouli'yi "Bu maçta başımıza gelecek en kötü senaryo eksik kalmamız olur. Tahriklere kapılmayın sadece işinize odaklanın. " sözleriyle ikaz etti. Adem ve Feghouli kart sınırında. Cezalı duruma düşerlerse Gençlerbirliği'ne karşı yoklar.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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