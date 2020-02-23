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23 Şubat 2020, Pazar
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Galatasaraylı futbolcular derbi öncesi böyle görüntülendi

Galatasaraylı futbolcular derbi öncesi böyle görüntülendi

'in 23. haftasında 'ye konuk olacak 'da bazı futbolcular, kritik maça saatler kala kamp yapılan otelin balkonunda görüntülendiler.

'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında ezeli rakibi 'ı konuk edecek.

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdan bazı futbolcular, dev derbiye saatler kala Zorlu'da kamp yaptığı otelin balkonunda görüntülendiler. İşte Fotomaç'ın ulaştığı o kare...

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 15:23
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