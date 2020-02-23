Galatasaraylı futbolcular derbi öncesi böyle görüntülendi
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da bazı futbolcular, kritik maça saatler kala kamp yapılan otelin balkonunda görüntülendiler.
Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdan bazı futbolcular, dev derbiye saatler kala Zorlu'da kamp yaptığı otelin balkonunda görüntülendiler. İşte Fotomaç'ın ulaştığı o kare...
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 15:23
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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