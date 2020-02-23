Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.

Fatih Terim: 6'da 6 yapmak bizim için sevindirici, bizim buradan alacağımız galibiyet olursa, çıkacak sonucu arkadaşlara anlattık. Derbi maçları önceden kestirmek zor, alışkınız burada oynamaya. Maçın ilk 15 dakikasında atmosfer ile baskı alacaklarını biliyoruz.

Lemina bizim için önemli bir oyuncu, geriden çıkma olarak, topla oynama olarak bizim için en önemli oyuncu. Bana sorsanız, en son sakatlanmasını istediğim oyuncu derdim.

Falcao'yu hazır olarak gördüğüm için böyle bir karar verdim, Adem Büyük bizim her zaman görev verebileceğimiz bir oyuncu ama Falcao tercihinde bulunduk.