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23 Şubat 2020, Pazar
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'den Falcao ve Lemina açıklaması!

Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması!

'in 23. haftasında zorlu deplasmanına çıkacak olan 'da basın mensuplarının karşısına çıktı. Derbi maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden deneyimli teknik adamdan ve Mario Lemina açıklaması geldi.

teknik direktörü derbisi öncesi konuştu.

Fatih Terim: 6'da 6 yapmak bizim için sevindirici, bizim buradan alacağımız galibiyet olursa, çıkacak sonucu arkadaşlara anlattık. Derbi maçları önceden kestirmek zor, alışkınız burada oynamaya. Maçın ilk 15 dakikasında atmosfer ile baskı alacaklarını biliyoruz.

Lemina bizim için önemli bir oyuncu, geriden çıkma olarak, topla oynama olarak bizim için en önemli oyuncu. Bana sorsanız, en son sakatlanmasını istediğim oyuncu derdim.

Falcao'yu hazır olarak gördüğüm için böyle bir karar verdim, bizim her zaman görev verebileceğimiz bir oyuncu ama Falcao tercihinde bulunduk.

  1. 23.02.2020
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