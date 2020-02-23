Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması!
Süper Lig'in 23. haftasında zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıktı. Derbi maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden deneyimli teknik adamdan Radamel Falcao ve Mario Lemina açıklaması geldi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.
Fatih Terim: 6'da 6 yapmak bizim için sevindirici, bizim buradan alacağımız galibiyet olursa, çıkacak sonucu arkadaşlara anlattık. Derbi maçları önceden kestirmek zor, alışkınız burada oynamaya. Maçın ilk 15 dakikasında atmosfer ile baskı alacaklarını biliyoruz.
Lemina bizim için önemli bir oyuncu, geriden çıkma olarak, topla oynama olarak bizim için en önemli oyuncu. Bana sorsanız, en son sakatlanmasını istediğim oyuncu derdim.
Falcao'yu hazır olarak gördüğüm için böyle bir karar verdim, Adem Büyük bizim her zaman görev verebileceğimiz bir oyuncu ama Falcao tercihinde bulunduk.
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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