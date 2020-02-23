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23 Şubat 2020, Pazar
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Derbi öncesi 'den mesaj var!

Derbi öncesi Ryan Babel'den mesaj var!

Devre arası transfer döneminde 'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan , 'in 23. haftasında oynanacak olan derbisi öncesi sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisine saatler kala heyecan doruğa ulaştı.

Son olarak Galatasaraylı taraftarları taşıyan otobüsün 'e vardığı anların görüntüsünü paylaşan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa kaldırdığımız yerdeyiz" notunu düşmüştü.

Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan , gönderi altına yaptığı yorumla sarı-kırmızılı camiaya başarılar diledi.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 17:19
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