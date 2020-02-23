Derbi öncesi Ryan Babel'den mesaj var!
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Ryan Babel, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan doruğa ulaştı.
Son olarak Galatasaraylı taraftarları taşıyan otobüsün Kadıköy'e vardığı anların görüntüsünü paylaşan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa kaldırdığımız yerdeyiz" notunu düşmüştü.
Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel, gönderi altına yaptığı yorumla sarı-kırmızılı camiaya başarılar diledi.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 17:19
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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