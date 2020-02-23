Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de Fenerbahçe tribünlerine doğru para attılar. Bilindiği üzere sarı-lacivertli takım, 'Fener Ol' projesi yapmış ve taraftarlarından yardım toplamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin bu yardım kampanyasına atıfta bulunarak, sarı-lacivertli taraftarlara doğru para attılar. İşte o görüntü...



