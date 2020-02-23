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23 Şubat 2020, Pazar
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taraftarından 'ye flaş gönderme!

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

'in 23. haftasında derbi maçında deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken ezeli rakiplerine göndermede bulundular.

taraftarı, 'de tribünlerine doğru para attılar. Bilindiği üzere sarı-lacivertli takım, 'Fener Ol' projesi yapmış ve taraftarlarından yardım toplamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin bu yardım kampanyasına atıfta bulunarak, sarı-lacivertli taraftarlara doğru para attılar. İşte o görüntü...

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 19:06
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