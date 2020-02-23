Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray derbi maçında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken ezeli rakiplerine göndermede bulundular.
Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de Fenerbahçe tribünlerine doğru para attılar. Bilindiği üzere sarı-lacivertli takım, 'Fener Ol' projesi yapmış ve taraftarlarından yardım toplamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin bu yardım kampanyasına atıfta bulunarak, sarı-lacivertli taraftarlara doğru para attılar. İşte o görüntü...
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 19:06
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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