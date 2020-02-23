Erman Toroğlu'ndan derbi öncesi yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Takım Oyunu programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu,"İki takımında bulundukları yer çıkardıkları kadrolar oynadıkları futbol bana keyif vermiyor. İnşallah iyi bir maç olur, çünkü çok sıkıldım bu iki takımdan. İkisi de çıksın top oynasın. Bana heyecan versinler, o onu yenemiyormuş da bilmem ne. Küçük takımlar biraz kıpırdansa ben Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı göreceğim." ifadelerini kullandı.
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