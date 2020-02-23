Marcio: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kadıköy'deki son zaferin golünü o atmıştı! Derbi tahminini açıkladı

Marcio: 'yi yenebilecek güçte

Marcio: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte

'in 23. haftasında karşı karşıya gelen ezeli rakipler ve zorlu mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Başlama düdüğü bu akşam saat 19.00'da 'de çalacak olan zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılara Fenerbahçe'nin evindeki son galibiyetini getiren golün sahibi Marcio açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı oyuncunun sözleri...

'ın 'deki son galibiyetini aldığı 22 Aralık 1999'da zafer golünün sahibi Marcio idi.

Asrın son derbisinde 'ın golünde pası veren ve ikinci gole imza azan Brezilyalı, aradan geçen 20 yılın ardından şimdi de galibiyet için umutlu...

Milliyet'e konuşan Marcio, "Galatasaray'ın Kadıköy'de galip geldiği son maçta gol atmak benim açımdan büyük bir onur. Bir taraftan da üzülüyorum. Yıllardır Galatasaray'ın rakip sahada kazanamamasına üzülüyorum" dedi. Cim-Bom'un Brezilyalı eski futbolcusu bugünkü karşılaşma için de şunları söyledi:

"Galatasaray'ın maçı kazanacak şartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu kadrosu ve yine dünyanın en iyi hocası var. Teknik kadrodaki diğer dostlarım ve Hasan Şaş da çok kaliteli isimler. Galatasaray'ın deplasmanındaki kötü tabloyu kıracağına inanıyorum. Tabii ki rakip takımın sahasında maç kazanmanın zorluğunun farkındayım. Orada çok zor maçlar oluyor. Galatasaray, oyuncu kalitesiyle bunu kırabilecek güçte."

'u ve 'yi çok özlediğini söyleyen Marcio, "Orada olduğum zamanlarda bana çok iyi davranıldı. Türk halkı çok misafirperver. Ben çok şey öğrendim. Türkiye'de hayat anlamında da çok şey kazandım. Tekrar buluşabilmeyi arzu ediyorum. Belki bu sene, en geç gelecek sene gelmek istiyorum. Tekrar anıları tazelemek, eski arkadaşlarımla buluşabilmek ve taraftara selam verebilmek için en kısa zamanda gelmek istiyorum" ifadesini kullandı.

  1. 23.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcio: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN