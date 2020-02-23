Marcio: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte

Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyetini aldığı 22 Aralık 1999'da zafer golünün sahibi Marcio idi.

Asrın son derbisinde Hasan Şaş'ın golünde pası veren ve ikinci gole imza azan Brezilyalı, aradan geçen 20 yılın ardından şimdi de galibiyet için umutlu...

Milliyet'e konuşan Marcio, "Galatasaray'ın Kadıköy'de galip geldiği son maçta gol atmak benim açımdan büyük bir onur. Bir taraftan da üzülüyorum. Yıllardır Galatasaray'ın rakip sahada kazanamamasına üzülüyorum" dedi. Cim-Bom'un Brezilyalı eski futbolcusu bugünkü karşılaşma için de şunları söyledi:

"Galatasaray'ın maçı kazanacak şartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu kadrosu ve yine dünyanın en iyi hocası var. Teknik kadrodaki diğer dostlarım Ümit Davala ve Hasan Şaş da çok kaliteli isimler. Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanındaki kötü tabloyu kıracağına inanıyorum. Tabii ki rakip takımın sahasında maç kazanmanın zorluğunun farkındayım. Orada çok zor maçlar oluyor. Galatasaray, oyuncu kalitesiyle bunu kırabilecek güçte."

İstanbul'u ve Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen Marcio, "Orada olduğum zamanlarda bana çok iyi davranıldı. Türk halkı çok misafirperver. Ben çok şey öğrendim. Türkiye'de hayat anlamında da çok şey kazandım. Tekrar buluşabilmeyi arzu ediyorum. Belki bu sene, en geç gelecek sene gelmek istiyorum. Tekrar anıları tazelemek, eski arkadaşlarımla buluşabilmek ve taraftara selam verebilmek için en kısa zamanda gelmek istiyorum" ifadesini kullandı.