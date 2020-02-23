Marcio: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte
Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray zorlu mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Başlama düdüğü bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de çalacak olan zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılara Fenerbahçe'nin evindeki son galibiyetini getiren golün sahibi Marcio açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı oyuncunun sözleri...
Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyetini aldığı 22 Aralık 1999'da zafer golünün sahibi Marcio idi.
Asrın son derbisinde Hasan Şaş'ın golünde pası veren ve ikinci gole imza azan Brezilyalı, aradan geçen 20 yılın ardından şimdi de galibiyet için umutlu...
Milliyet'e konuşan Marcio, "Galatasaray'ın Kadıköy'de galip geldiği son maçta gol atmak benim açımdan büyük bir onur. Bir taraftan da üzülüyorum. Yıllardır Galatasaray'ın rakip sahada kazanamamasına üzülüyorum" dedi. Cim-Bom'un Brezilyalı eski futbolcusu bugünkü karşılaşma için de şunları söyledi:
"Galatasaray'ın maçı kazanacak şartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu kadrosu ve yine dünyanın en iyi hocası var. Teknik kadrodaki diğer dostlarım Ümit Davala ve Hasan Şaş da çok kaliteli isimler. Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanındaki kötü tabloyu kıracağına inanıyorum. Tabii ki rakip takımın sahasında maç kazanmanın zorluğunun farkındayım. Orada çok zor maçlar oluyor. Galatasaray, oyuncu kalitesiyle bunu kırabilecek güçte."
İstanbul'u ve Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen Marcio, "Orada olduğum zamanlarda bana çok iyi davranıldı. Türk halkı çok misafirperver. Ben çok şey öğrendim. Türkiye'de hayat anlamında da çok şey kazandım. Tekrar buluşabilmeyi arzu ediyorum. Belki bu sene, en geç gelecek sene gelmek istiyorum. Tekrar anıları tazelemek, eski arkadaşlarımla buluşabilmek ve taraftara selam verebilmek için en kısa zamanda gelmek istiyorum" ifadesini kullandı.
- 23.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Marcio: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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