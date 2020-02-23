Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Tüm gözlerin çevrileceği Fenerbahçe - Galatasaray maçına Kadıköy Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertliler sahasında ezeli rakibini devirip Kadıköy geleneğini devam ettirmek istiyor. Galatasaray ise 6 maçlık galibiyet serisine Fenerbahçe'yi de ekleyip zorlu deplasmandan zaferle çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirlerken sürpriz kararlar aldılar. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
23 Şubat 2020 Pazar 06:36
Güncelleme: 23.02.2020 06:36
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Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet.
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Kadıköy'de ezeli rakibine 1999'dan beri yenilmeyen Kanarya, seriye yeni bir halka daha eklemek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tartışmaların odağındaki VAR odasında ise Abdülkadir Bitigen oturacak.
3 ÖNEMLİ EKSİK Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo forma giyemeyecek. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda 3 puan için taktik planlarını hazırladı.
Son çalışmada özel görüntüler eşliğinde Galatasaray'ın maçları ve sistemi analiz edilirken, oyunculara nelere dikkat edilmesi konusunda son uyarılar yapıldı. Parola ise belli; derbi tarihine bir sayfa daha eklemek.
SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, RyanDonk, Linnes ve Onyekuru oldu.