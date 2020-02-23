Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Tüm gözlerin çevrileceği Fenerbahçe - Galatasaray maçına Kadıköy Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertliler sahasında ezeli rakibini devirip Kadıköy geleneğini devam ettirmek istiyor. Galatasaray ise 6 maçlık galibiyet serisine Fenerbahçe'yi de ekleyip zorlu deplasmandan zaferle çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirlerken sürpriz kararlar aldılar. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...