İspanyollar yazdı! Galatasaraylı yıldız Real Madrid'e
Galatasaray'da sürpriz gelişme... Ara transfer sezonunda Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Emre Taşdemir ile Ryan Babel'i göndermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ligin 2. yarısına başarılı bir başlangıç yapan Galatasaray için bu kez İspanyollar sürpriz bir habere imza attı. Haberde yer alan bilgilere göre İspanyol devi Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
23 Şubat 2020 Pazar 10:54
Güncelleme: 23.02.2020 11:16
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray için İspanyol basını sürpriz bir habere imza attı.
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Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna dahil eden Galatasaray, Emre Taşdemir ve Ryan Babel ile yollarını ayırmıştı.
Yaz transfer sezonu için de çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip bir yandan gelecek isimler belirlemeye çalışırken, diğer yandan gönderilecek isimleri neredeyse netleştirdi.
Sezon sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray için bahsi geçen haberde, sarı kırmızılıların genç yeteneği Mustafa Kapı konu oldu.
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kapı için oldukça net ve sert bir açıklama yayınlayan sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun kadro dışı bırakıldığını, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle duyurulmuştu.