Fenerbahçe 1-3 Galatasaray MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Kadıköy'de son galibiyetini 1999 yılında Fatih Terim yönetiminde alan Galatasaray, 20 yıl sonra yine Fatih Terim ile Kadıköy'de galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar tarihi seriye böylece son verdi.

Fenerbahçe'nin tek golünü 21. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Galatasaray'ın golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 90+7. dakikada Henry Onyekuru'dan ile geldi.

Karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yanı sıra sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç ve Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart gördü. Toplamda ise 11 sarı kart, 3 kırmızı çıktı.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltti. Fenerbahçe 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Mauiricio Isla forma giyemeyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği'ini ağırlayacak.

GÜNCEL PUAN DURUMU:

ERSUN YANAL'DAN PENALTI YORUMU:

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. pic.twitter.com/kdhfnnrIXz — Fotomaç (@fotomac) February 23, 2020

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maç sona erdi.

90+7 GOL! Galatasaray Onyekuru'nun attığı golle durumu 3-1'e getirdi.

84' KIRMIZI KARTLAR! Fenerbahçe'de Deniz Türüç, Galatasaray'da Belhanda kırmızı kart gördü!

79' GOL! Jailson, Onyekuru'yu düşürdü hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Falcao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

74' SARI KART! Fenerbahçe'nin hızlı atağında Kruse'yi düşüren Mariano sarı kart gördü.

68' SARI KART! Deniz Türüç'ü düşüren Donk sarı kart gördü!

66' KIRMIZI KART! Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kart ile cezalandırıldı.

58' SARI KART! Hızlı atağa çıkan Galatasaray'da Onyekuru'yu düşüren Isla ve Ozan Tufan'ı düşüren Seri sarı kart görenler listesine adını yazdırdı.

54' SARI KART! Fenerbahçe'de rakibi Saracchi'yi ayağından tutup kaldırmaya çalışan Dirar sarı kartla cezalandırıldı.

50' SARI KART! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Ömer Bayram'a yaptıpı tehlikeli hareket sonucu sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

40' GOL! Ömer Bayram'ın kullandığı kornere iyi yükselen Donk düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve karşılşamaya eşitlik geldi.

37' SARI KART! Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Galatasaray'da Falcao sarı kart ile cezalandırıldı

34' Galatasaray yine gole çok yaklaştı. Kornerden seken top Onyekuru'nun önünde kaldı. Yıldız futbolcunun sert şutu Ozan Tufan'a çarparak kornere gitti.

21' GOL! Fenerbahçe Max Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

20' SARI KART! Galatasaray'da penaltı kararını itiraz eden Belhanda sarı kart gördü.







19' FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI! Ceza sahası içinde topla buluşan Muriç, Marcao'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



16' SARI KART! Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Falcao'ya yaptığı hareket sonucunda Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

3' Galatasaray gole çok yaklaştı. Defansın arkasına hareketlenen Onyekuru, Altay ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı futbolcunun sert vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

1' Zorlu karşılaşma Halil Umut Meler'in ilk düdüğü ile başladı.

FENERBAHÇE'DEN KOREOGRAFİ!