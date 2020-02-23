Fenerbahçe'den dikkat çeken koreografi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, dev bir koreografi yaptı.

Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.





GALATASARAY'A GÖNDERME

Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21" ve "Senin korkun, senin geçmişin" yazılı pankartları tribünlerde açtı.

Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye Muhammed Ali'yle cevap vermesi dikkat çekti.



