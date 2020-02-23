Fenerbahçe'den dikkat çeken koreografi!
Süper Lig'in 23'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına özel koreografi yaptı. Sarı-lacivertliler'in koreografide, "Herkes haddini bilecek" ve Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, dev bir koreografi yaptı.
Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21" ve "Senin korkun, senin geçmişin" yazılı pankartları tribünlerde açtı.
Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye Muhammed Ali'yle cevap vermesi dikkat çekti.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 19:45
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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