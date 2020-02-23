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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den G.Saray maçına özel koreografi!

'den dikkat çeken koreografi!

Fenerbahçe'den dikkat çeken koreografi!

'in 23'üncü hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına özel koreografi yaptı. Sarı-lacivertliler'in koreografide, "Herkes haddini bilecek" ve Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.

'in 23. haftasında , 'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, dev bir koreografi yaptı.

Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.



GALATASARAY'A GÖNDERME

Taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Raund 21" ve "Senin korkun, senin geçmişin" yazılı pankartları tribünlerde açtı.

Sarı-lacivertlilerin, G.Saraylıların daha önce yaptığı Rocky'li koreografiye Muhammed Ali'yle cevap vermesi dikkat çekti.


  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 19:45
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