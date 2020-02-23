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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal: Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler

: 'de son sözü söyler

Ersun Yanal: Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler

'in 23. haftasında dev derbi maçında sahasında 'ı konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takımda önemli açıklamalarda bulundu.

teknik direktörü , kritik derbisi öncesi konuştu. Kazanmak için oynayacaklarını belirten Yanal, 'de son sözü Fenerbahçe'nin söyleceğini dile getirdi. İşte o açıklamalar...

Ersun Yanal: Öncelikle derbi, bugün futbolun güzel olduğu, topun fazlaca sahada kaldığı, hakemin ve VAR'ın konuşulmadığı, oynanan topun konuşulduğu bir maç olsun. Maç öncesine bakarsak, bu ateşin olduğu ender maçlardan birtanesi. Bu maçlar bayram havasında geçer.

Kazanmak için oynayacağız, Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler. Biz de son sözü söyleyeceğiz.

Elimizde ki kadro belli, oyuncular belli. Sahaya çıkan oyunculara bakmak bence doğru değil, oyunu oyuncular üzerinden değerlendirmek, hamlelere bakılması gerekiyor. İlk 11'deki oyunculara bakmak yerine takıma bakmak gerek.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 18:28
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