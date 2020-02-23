Ersun Yanal: Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler
Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kritik Galatasaray derbisi öncesi konuştu. Kazanmak için oynayacaklarını belirten Yanal, Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe'nin söyleceğini dile getirdi. İşte o açıklamalar...
Ersun Yanal: Öncelikle derbi, bugün futbolun güzel olduğu, topun fazlaca sahada kaldığı, hakemin ve VAR'ın konuşulmadığı, oynanan topun konuşulduğu bir maç olsun. Maç öncesine bakarsak, bu ateşin olduğu ender maçlardan birtanesi. Bu maçlar bayram havasında geçer.
Kazanmak için oynayacağız, Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler. Biz de son sözü söyleyeceğiz.
Elimizde ki kadro belli, oyuncular belli. Sahaya çıkan oyunculara bakmak bence doğru değil, oyunu oyuncular üzerinden değerlendirmek, hamlelere bakılması gerekiyor. İlk 11'deki oyunculara bakmak yerine takıma bakmak gerek.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 18:28
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ersun Yanal: Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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