O paylaşım çıldırttı! Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye...
Süper Lig'in 23. haftasında Türkiye'de nefesler tutulacak... Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesinde Galatasaraylı eski golcü Bafetimbi Gomis ile Fenerbahçeli eski futbolcu Issiar Dia bir araya geldi. Gomis, Dia ile beraber fotoğrafını paylaşırken, Fenerbahçelileri çılgına çeviren o yorumu yaptı! İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Asırlık çınarların sahada kozlarını paylaşacağı bu dev derbi öncesinde iki takımın eski futbolcuları buluştu.
Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis ile bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Issiar Dia beraber vakit geçirdi.
Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dia ile beraber çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, derbiye ilişkin yorumda bulundu.
İŞTE O SÖZ!
Gomis, Fotoğrafın altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi;
"Bugün derbi günü! İki Türkiye sevdalısı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli (Issiar Dia) geçen hafta Dubai'de karşılaşınca doğal konu büyük rekabete geldi. Dia "En büyük Fener" diyor ama benim cevabım belli: Fener ağlama!
Aslanlar gibi savaş Galatasaray #hedef23"
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
O paylaşım çıldırttı! Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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