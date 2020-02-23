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23 Şubat 2020, Pazar
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O paylaşım çıldırttı! Bafetimbi Gomis'ten 'ye...

O paylaşım çıldırttı! Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'in 23. haftasında Türkiye'de nefesler tutulacak... ve , Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesinde Galatasaraylı eski golcü Bafetimbi Gomis ile Fenerbahçeli eski futbolcu Issiar Dia bir araya geldi. Gomis, Dia ile beraber fotoğrafını paylaşırken, Fenerbahçelileri çılgına çeviren o yorumu yaptı! İşte detaylar...

ve , Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Asırlık çınarların sahada kozlarını paylaşacağı bu dev derbi öncesinde iki takımın eski futbolcuları buluştu.

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis ile bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Issiar Dia beraber vakit geçirdi.

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dia ile beraber çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, derbiye ilişkin yorumda bulundu.

İŞTE O SÖZ!

Gomis, Fotoğrafın altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün derbi günü! İki Türkiye sevdalısı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli (Issiar Dia) geçen hafta Dubai'de karşılaşınca doğal konu büyük rekabete geldi. Dia "En büyük Fener" diyor ama benim cevabım belli: Fener ağlama!

Aslanlar gibi savaş Galatasaray #hedef23"


  1. 23.02.2020
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