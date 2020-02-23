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23 Şubat 2020, Pazar
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76-63 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Öznur Kablo 76-63 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor | MAÇ SONUCU

, 'nin 19. haftasında konuk ettiği 'u 76-63 mağlup etti. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler üst üste 6, toplamda 18. galibiyetini aldı.

'nin 19. haftasında , evinde 'u 76-63 mağlup etti.

Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler maçın ilk yarısını da 45-30 önde kapattı. Fenerbahçe'de Cecilia Zandalasini 15 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Dağder Dağlı, Abdullah Ilık, Alper Elçikoca

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 6, Zandalisini 15, Stokes 12, Gonzales 5, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Gray 2

ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökşen Fitik 4, Sykes 16, Bentley 6, Lavender 9, Sanders 10, Melis Talay 4, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12

1. PERİYOT: 26-21

DEVRE: 45-30

3. PERİYOT: 59-47

5 FAULLE ÇIKAN: 36.38 Bentley (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)

  1. 23.02.2020
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