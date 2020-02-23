Fenerbahçe Öznur Kablo 76-63 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-63 mağlup etti. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler üst üste 6, toplamda 18. galibiyetini aldı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-63 mağlup etti.
Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler maçın ilk yarısını da 45-30 önde kapattı. Fenerbahçe'de Cecilia Zandalasini 15 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Dağder Dağlı, Abdullah Ilık, Alper Elçikoca
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 6, Zandalisini 15, Stokes 12, Gonzales 5, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Gray 2
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökşen Fitik 4, Sykes 16, Bentley 6, Lavender 9, Sanders 10, Melis Talay 4, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12
1. PERİYOT: 26-21
DEVRE: 45-30
3. PERİYOT: 59-47
5 FAULLE ÇIKAN: 36.38 Bentley (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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