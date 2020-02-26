Crystal Palace Ozan Tufan'ı derbide beğenmedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe O rapor ortaya çıktı! Ozan Tufan...

'ı derbide beğenmedi

Crystal Palace Ozan Tufan'ı derbide beğenmedi

forması giyen milli oyuncu derbisinde izlemeye gelen İngiliz ekibi scoutlarının, genç futbolcu hakkında olumsuz bir rapor tuttukları ortaya çıktı.

derbideki performansıyla sınıfta kaldı... Takvim'de yer alan habere göre 'nin sahasında ezeli rakibi 'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.

İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 23 maçta, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

haberin devamı

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 08:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Crystal Palace Ozan Tufan'ı derbide beğenmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN