Ozan Tufan gündeme damga vurdu! "Böyle bir şey olabilir mi ya?"

Meler'e tepki gösteren Tufan, "Burada söylenecek bir şey yok! Konuşacak birisi varsa o da Halil Umut Meler. Maç başından bu yana Serdar Aziz ile bana 'Çok itiraz ediyorsunuz, sarı kart göstereceğim' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Halil Umut Meler çok sempatik bulduğum hakem ama buraya başka şeyle gelmiş! Bir tarihi burada yok ettiler!"