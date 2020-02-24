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Ozan Tufan gündeme damga vurdu! "Böyle bir şey olabilir mi ya?"
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözleri ise gündeme damga vurdu.
24 Şubat 2020 Pazartesi 13:28
Güncelleme: 24.02.2020 13:38
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.
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Aslan'ın gollerini RyanDonk, RadamelFalcao (P) ve HenryOnyekuru kaydederken, Sarı Kanarya'nın tek sayısı ise MaxKruse'den (P) geldi.
Ezeli rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da2-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, 20 yıllık yenilmezlik serisini de bozdu.
Mücadelenin ardından sarı-lacivertli futbolcular açıklamalarda bulunurken Ozan Tufan, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e eleştirilerde bulundu.
Meler'e tepki gösteren Tufan, "Burada söylenecek bir şey yok! Konuşacak birisi varsa o da Halil Umut Meler. Maç başından bu yana Serdar Aziz ile bana 'Çok itiraz ediyorsunuz, sarı kart göstereceğim' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Halil Umut Meler çok sempatik bulduğum hakem ama buraya başka şeyle gelmiş! Bir tarihi burada yok ettiler!"