Ozan Tufan gündeme damga vurdu! 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Ozan Tufan gündeme damga vurdu! "Böyle bir şey olabilir mi ya?"

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözleri ise gündeme damga vurdu.
24 Şubat 2020 Pazartesi 13:28 Güncelleme: 24.02.2020 13:38
Ozan Tufan gündeme damga vurdu! Böyle bir şey olabilir mi ya?

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.

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Ozan Tufan gündeme damga vurdu! Böyle bir şey olabilir mi ya?

Aslan'ın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao (P) ve Henry Onyekuru kaydederken, Sarı Kanarya'nın tek sayısı ise Max Kruse'den (P) geldi.

Ozan Tufan gündeme damga vurdu! Böyle bir şey olabilir mi ya?

Ezeli rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, 20 yıllık yenilmezlik serisini de bozdu.

Ozan Tufan gündeme damga vurdu! Böyle bir şey olabilir mi ya?

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli futbolcular açıklamalarda bulunurken Ozan Tufan, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e eleştirilerde bulundu.

Ozan Tufan gündeme damga vurdu! Böyle bir şey olabilir mi ya?

Meler'e tepki gösteren Tufan, "Burada söylenecek bir şey yok! Konuşacak birisi varsa o da Halil Umut Meler. Maç başından bu yana Serdar Aziz ile bana 'Çok itiraz ediyorsunuz, sarı kart göstereceğim' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Halil Umut Meler çok sempatik bulduğum hakem ama buraya başka şeyle gelmiş! Bir tarihi burada yok ettiler!"

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