İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 19. dakikada penaltı kazandı. Marcao ile Muriç'in içinde olduğu pozisyonda maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı vuruşuna hükmetti. VAR ile yapılan görüşmeler sonucu karar değişmedi ve Fenerbahçe'de Max Kruse penaltı atışını gole çevirdi. Galatasaraylı futbolcular hakemin kararına büyük tepki gösterdi ve Younes Belhanda yoğun itirazları sonucunda sarı kartla cezalandırıldı. İşte çok tartışılan penaltı pozisyonundan görüntüler...













