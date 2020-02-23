İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbi maçına sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltı pozisyonu damga vurdu. İşte o anlar...
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 19. dakikada penaltı kazandı. Marcao ile Muriç'in içinde olduğu pozisyonda maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı vuruşuna hükmetti. VAR ile yapılan görüşmeler sonucu karar değişmedi ve Fenerbahçe'de Max Kruse penaltı atışını gole çevirdi. Galatasaraylı futbolcular hakemin kararına büyük tepki gösterdi ve Younes Belhanda yoğun itirazları sonucunda sarı kartla cezalandırıldı. İşte çok tartışılan penaltı pozisyonundan görüntüler...
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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