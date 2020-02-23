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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Çok tartışıldı! İşte derbiye damga vuran penaltı anı

İşte - maçına damga vuran penaltı pozisyonu

İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu

'in 23. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Dev derbi maçına sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltı pozisyonu damga vurdu. İşte o anlar...

, karşısında 19. dakikada penaltı kazandı. Marcao ile Muriç'in içinde olduğu pozisyonda maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı vuruşuna hükmetti. VAR ile yapılan görüşmeler sonucu karar değişmedi ve Fenerbahçe'de Max Kruse penaltı atışını gole çevirdi. Galatasaraylı futbolcular hakemin kararına büyük tepki gösterdi ve Younes yoğun itirazları sonucunda sarı kartla cezalandırıldı. İşte çok tartışılan penaltı pozisyonundan görüntüler...







  1. 23.02.2020
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