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Fenerbahçe - Galatasaray maçında dikkat çeken 6-0 detayı!
Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi ile 391. kez karşı karşıya geldi... Zirve yarışı kapsamında çok kritik olan derbi öncesi ve maç esnasında sahanın yanı sıra saha dışı yaşananlar da dikkat çekti. Birbirinden çarpıcı kareler ile Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli taraftarların heyecanı gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular seramoniye çıktığı sırada sarı-lacivertli minik taraftarlar 6-0 göndermesi yaptı. İşte dev derbide öne çıkan kareler...
23 Şubat 2020 Pazar 19:46
Güncelleme: 23.02.2020 19:46
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İşte dev derbide öne çıkan ve dikkat çeken kareler...
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Fenerbahçe taraftarları ezeli rakipleri olan Galatasaray'a özel bir koreografi hazırlığı yaptı ve maç öncesi müzikler eşliğinde sunumlarını gerçekleştirdi...
Yine stadyum içerisindeki 'Maraton' diye adlandırılan bölümde ilginç pankartlar vardı...
Sarı kırmızılı takıma desteklemeye gelen taraftarlar ise 'Büyük Galatasaray taraftarı sana can feda' şeklinde bir pankart ile 90 dakikaya hazırlandı.
Maçtan saatler önce yerlerini alan Fenerbahçe taraftarları stadyumun tamamını doldurarak takımlarına destek için yerlerini aldı.