Fenerbahçe - Galatasaray maçında dikkat çeken 6-0 detayı!

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi ile 391. kez karşı karşıya geldi... Zirve yarışı kapsamında çok kritik olan derbi öncesi ve maç esnasında sahanın yanı sıra saha dışı yaşananlar da dikkat çekti. Birbirinden çarpıcı kareler ile Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli taraftarların heyecanı gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular seramoniye çıktığı sırada sarı-lacivertli minik taraftarlar 6-0 göndermesi yaptı. İşte dev derbide öne çıkan kareler...