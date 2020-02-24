Erman Toroğlu: Galatasaray lehine verilen penaltıda karar doğru
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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