Albert Riera'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş Fatih Terim yorumu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Albert Riera'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim yorumu!

'dan öncesi flaş yorumu!

Albert Riera'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim yorumu!

Bir dönem forması giyen İspanyol eski futbolcu , sarı-kırmızılı ekibin 'in 23. haftasında oynayacağı derbisi öncesi eski hocası ve taraftarlar hakkında flaş itiraflarda bulundu.

2011-2014 yılları arasında 'da forma giydiği dönemde gösterdiği performansla taraftarın gözbebeği haline gelen , derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Cimbom'un en büyük kozunun olduğunu dile getiren Riera, "Hocamız Fatih Terim, bu tip maçların uzmanıdır ve durumu nasıl kontrol altına alacağını, derbileri nasıl kazanacağını bilir. Umarım oyuncular oyun planını iyice anlar ve derbiyi kazanarak, şampiyonluk kupası için savaşmaya devam eder" diye konuştu.

"GALATASARAY TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Sarı-kırmızılı taraftarın Avrupa'nın en iyi taraftarı olduğunu ifade eden emektar futbolcu, "Kariyerimde ve gibi büyük takımlarda da forma giydim ancak Galatasaray taraftarı gibisini görmedim, inanılmaz, büyüleyici. Kariyerimi bitirdikten sonra birileri bana 20 yıllık profesyonel kariyerim boyunca karşılaştığım en iyi taraftarı sorduğunda, cevabım her zaman, 'En iyisi Galatasaray taraftarı' olmuştur" ifadelerini kullandı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 15:24
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