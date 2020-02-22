Albert Riera'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim yorumu!

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giydiği dönemde gösterdiği performansla taraftarın gözbebeği haline gelen Albert Riera, Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Cimbom'un en büyük kozunun Fatih Terim olduğunu dile getiren Riera, "Hocamız Fatih Terim, bu tip maçların uzmanıdır ve durumu nasıl kontrol altına alacağını, derbileri nasıl kazanacağını bilir. Umarım oyuncular oyun planını iyice anlar ve derbiyi kazanarak, şampiyonluk kupası için savaşmaya devam eder" diye konuştu.

"GALATASARAY TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM"



Sarı-kırmızılı taraftarın Avrupa'nın en iyi taraftarı olduğunu ifade eden emektar futbolcu, "Kariyerimde Manchester City ve Liverpool gibi büyük takımlarda da forma giydim ancak Galatasaray taraftarı gibisini görmedim, inanılmaz, büyüleyici. Kariyerimi bitirdikten sonra birileri bana 20 yıllık profesyonel kariyerim boyunca karşılaştığım en iyi taraftarı sorduğunda, cevabım her zaman, 'En iyisi Galatasaray taraftarı' olmuştur" ifadelerini kullandı.