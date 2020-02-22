Albert Riera'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim yorumu!
Bir dönem Galatasaray forması giyen İspanyol eski futbolcu Albert Riera, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi eski hocası Fatih Terim ve taraftarlar hakkında flaş itiraflarda bulundu.
2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giydiği dönemde gösterdiği performansla taraftarın gözbebeği haline gelen Albert Riera, Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Cimbom'un en büyük kozunun Fatih Terim olduğunu dile getiren Riera, "Hocamız Fatih Terim, bu tip maçların uzmanıdır ve durumu nasıl kontrol altına alacağını, derbileri nasıl kazanacağını bilir. Umarım oyuncular oyun planını iyice anlar ve derbiyi kazanarak, şampiyonluk kupası için savaşmaya devam eder" diye konuştu.
"GALATASARAY TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM"
Sarı-kırmızılı taraftarın Avrupa'nın en iyi taraftarı olduğunu ifade eden emektar futbolcu, "Kariyerimde Manchester City ve Liverpool gibi büyük takımlarda da forma giydim ancak Galatasaray taraftarı gibisini görmedim, inanılmaz, büyüleyici. Kariyerimi bitirdikten sonra birileri bana 20 yıllık profesyonel kariyerim boyunca karşılaştığım en iyi taraftarı sorduğunda, cevabım her zaman, 'En iyisi Galatasaray taraftarı' olmuştur" ifadelerini kullandı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 15:24
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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