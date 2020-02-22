Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray derbiye hazır!

, derbisine hazır!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır!

Futbol Takımı, 'in 23.haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 23. haftasında ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde Teknik Direktör gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray daha sonra Fenerbahçe derbisi öncesi kampa girdi.

  1. 22.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN