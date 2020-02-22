Galatasaray yenerse sezonu şampiyon kapatır. Arkadan gelince daha tehlikeli bir takım oluyor. Sessiz ve derinden geldi. Hoca, 'Ocak'tan sonra görün' dedi. Galatasaray hep şampiyonluğun en büyük adayıdır. Çok önemli bir maç olacak. Beşiktaş-Trabzonspor maçı da öyle. Bu hafta sonu futbol haftası.