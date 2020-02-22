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Ümit Karan'dan Fenerbahçe için ayrılık açıklaması! Derbi sonrası...
Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi verdiği röportajda dikkat çeken sözler sarf etti. Sarı-kırmızılı eski futbolcu, Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
22 Şubat 2020 Cumartesi 12:18
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Bir dönem Galatasaray formasıyla kritik gollere imzasını atan Ümit Karan, ligde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi birtakım değerlendirmelerde bulundu. İşte Ümit Karan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
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Fenerbahçe'nin en tehlikeli zamanı şimdi. Galatasaray ne zaman iyi gidip Fenerbahçe de düşüşe girdiyse, rakip Galatasaray olunca işler sıkıntıya giriyor. Onların sezonu kurtarma hedefi, Galatasaray'ı yenmek. Beraberlik bile şu an büyük bir kayıp.
Galatasaray yenerse sezonu şampiyon kapatır. Arkadan gelince daha tehlikeli bir takım oluyor. Sessiz ve derinden geldi. Hoca, 'Ocak'tan sonra görün' dedi. Galatasaray hep şampiyonluğun en büyük adayıdır. Çok önemli bir maç olacak. Beşiktaş-Trabzonspor maçı da öyle. Bu hafta sonu futbol haftası.
Galatasaray'daki en büyük eksik Lemina. Takımın bel kemiği. Şu an en büyük kayıp Galatasaray'da. Oynasaydı, en önemli oyuncu Lemina olacaktı. Son haftalarda da iyi oynuyor. Gustavo onun kadar etkili değildi.
"FALCAO'YU TERCİH EDERİM"
Falcao'nun durumu belli değildi. Adem olsa bile Falcao'yu tercih ederim ben. Tecrübe de çok önemli. Hazır bir Falcao'yu tercih ederim, ama son durumu nasıl bilmiyorum. 15 dakika oyuna girip adalesi de atabilir.