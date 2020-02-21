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21 Şubat 2020, Cuma
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Mariano dönüyor

Mariano dönüyor

Aslan'da geçtiğimiz haftaki Yeni maçında cezasını tamamlayan Mariano 11'e dönüyor. Brezilyalı yıldız çıkışa geçerek 3 asist yaptı. 33'lük yıldızın forması garanti.

Aslan'da geçtiğimiz haftaki Yeni maçında cezasını tamamlayan Mariano 11'e dönüyor. Brezilyalı yıldız çıkışa geçerek 3 asist yaptı. 33'lük yıldızın forması garanti.
  1. 21.2.2020
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