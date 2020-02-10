300 bin euro kazandı
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ryan Donk, 300 bin avro bonus almaya hak kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ryan Donk, 300 bin avro bonus almaya hak kazandı. Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019- 2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak" maddesi çerçevesinde ek gelir sağladı. Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.
- 10.2.2020
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