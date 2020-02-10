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10 Şubat 2020, Pazartesi
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300 bin euro kazandı

300 bin euro kazandı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 300 bin avro bonus almaya hak kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 300 bin avro bonus almaya hak kazandı. Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019- 2020 sezonunda 21 veya müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak" maddesi çerçevesinde ek gelir sağladı. Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.
  1. 10.2.2020
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