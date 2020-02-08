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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Fatih Terim'in kozu Sofiane Feghouli

Fatih Terim'in kozu Sofiane Feghouli

Fatih Terim, Falcao’nun yokluğunda Feghouli’ye güveniyor. Geçen hafta iki gol atan 30’luk yıldızdan aynı performansını sürdürmesi bekleniyor.

yarınki müsabakasına kilitlendi. Falcao'nun yokluğunda gol yükünü sırtına alan Sofiane Feghouli, bu hafta da takımın yine en büyük kozlarından olacak. Geçtiğimiz hafta ağlarını 2 kez sarsarak rakibin direncini kıran Feghouli, sezonun ikinci yarılarında gösterdiği performansla 2 yıldır gelen şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı. Geçen yaz hiç dinlenmeden 'na giden Cezayirli, ocak ayındaki kampla eski formuna kavuştu.

GEÇEN SEZON HAT-TRİCK YAPTI
'de 71 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 19 gol attı, 16 asist yaptı. Cezayirli, ligde en çok Kasımpaşa'nın filelerini havalandırdı. Lacivert-beyazlılara 3 gol atan Feghouli geçen sezon Stadyumu'nda yapılan maçta coşmuştu. Sarı-kırmızılıların 4-1 kazandığı maçta hat-trick yapan Feghouli maçın kahramanı olmuş ve galibiyeti getirmişti. Feghouli bu sezon 23 müsabakada boy gösterdi ve 5 gol, 3 asist yaptı.

ALİ SAMİ YEN 6. OLDU
İngiliz futbol dergisi Four-Four-Two, Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi 25 stadyumu açıkladı. Mimari, atmosfer ve genel maç deneyimine dayanarak yeni ve eski stadyumların arasında Stadyumu listeye 6. sıradan girdi. İlk basamakta ise Dortmund'un eski stadı Westfalen yer aldı. 'un Anfield'ı 2, 'nın Stadı 3'üncü seçildi.

ASLAN PAŞA'YI SEVİYOR
Cimbom ile Kasımpaşa daha önce 71 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 55'ini kazanırken, 11 beraberlik çıktı. K.Paşa evinde 34 maçın sadece 2'sini kazandı, 25'ini kaybetti.

HENRY 2. DEVRE
Henry Onyekuru, 'ın yüksek performansı nedeniyle formayı alamıyor. Ligde 8 kez ile takımın en çok asist yapan oyuncusu olan Ömer Bayram kupada Alanya maçında oyuna sonradan alınarak, K.Paşa maçına saklandı. Ömer'in yüksek performansı yüzleri güldürürken, Onyekuru'nun ikinci yarıda oyuna gireceği öğrenildi.

  1. 8.2.2020
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