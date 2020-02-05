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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Andone müjdesi

Andone müjdesi

, ’ndaki Alanya maçı kadrosuna Andone’u da dahil etti. Rumen son anlarda süre alacak

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan 'a Florin Andone müjdesi geldi. Ziraat çeyrek finali ilk maçı için Alanya'ya giden sarı-kırmızılılarda Rumen futbolcu da kadroya dahil edildi. Ligde 11. haftadaki deplasmanında dizinden ağır bir sakatlık geçiren 26 yaşındaki forvet tüm kulvarlarda toplam 15 maç kaçırdı. Devre arasında sözleşmesinin dondurulması beklenen ve mart ayından önce sahalara dönmeyeceği konuşulan Andone'un hızlı iyileşmesi camiada sevinçle karşılandı.

  1. 5.2.2020
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