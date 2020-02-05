Andone müjdesi
Galatasaray, Türkiye Kupası’ndaki Alanya maçı kadrosuna Andone’u da dahil etti. Rumen son anlarda süre alacak
Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'a Florin Andone müjdesi geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçı için Alanya'ya giden sarı-kırmızılılarda Rumen futbolcu da kadroya dahil edildi. Ligde 11. haftadaki Gaziantep deplasmanında dizinden ağır bir sakatlık geçiren 26 yaşındaki forvet tüm kulvarlarda toplam 15 maç kaçırdı. Devre arasında sözleşmesinin dondurulması beklenen ve mart ayından önce sahalara dönmeyeceği konuşulan Andone'un hızlı iyileşmesi camiada sevinçle karşılandı.
- 5.2.2020
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Andone müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.