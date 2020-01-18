Aslan Horoz’a bileniyor
Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında yarın 16.00'da Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Galatasaray, 1 günlük aranın ardından çalışmalara başladı.
Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında yarın 16.00'da Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Galatasaray, 1 günlük aranın ardından çalışmalara başladı. Florya'da yapılan idman salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'a karşı tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale maç yapıldı. Cimbom, bugün son idmanı yapıp kampa girecek.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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