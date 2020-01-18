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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Aslan Horoz’a bileniyor

Aslan Horoz’a bileniyor

'in ikinci yarısındaki ilk maçında yarın 16.00'da 'u ağırlayacak , 1 günlük aranın ardından çalışmalara başladı.

'in ikinci yarısındaki ilk maçında yarın 16.00'da 'u ağırlayacak , 1 günlük aranın ardından çalışmalara başladı. Florya'da yapılan idman salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. 'nda 'a karşı tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale maç yapıldı. Cimbom, bugün son idmanı yapıp kampa girecek.

  1. 18.1.2020
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