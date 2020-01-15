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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Herkes peşinde!

Herkes peşinde!

G.Saray’ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi paylaşılamıyor

Fatih Terim'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kenara ayırdığı Steven Nzonzi'yi isteyen takımlar her geçen gün çoğalıyor. West Ham, , Everton ve Celta Vigo'nun ardından da oyuncuyu listesine dahil etti. 6-1'lik mağlubiyeti sonrası Aston Villa Menajeri Dean Smith, tecrübeli oyuncuların takviyesini istedi. Bunun üzerine Nzonzi gündeme alındı. The Mirror, Aston Villa'nın resmi teklif sunmaya hazırlandığını yazdı.

DÖNECEK Mİ?

Steven Nzonzi'yi sezon başında Roma'dan bedelsiz kiralayan 'ın gelecek sezon için de kiralama opsiyonu bulunuyor. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 250 bin euro alıyor.

  1. 15.1.2020
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