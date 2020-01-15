Herkes peşinde!
G.Saray’ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi paylaşılamıyor
Fatih Terim'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kenara ayırdığı Steven Nzonzi'yi isteyen takımlar her geçen gün çoğalıyor. West Ham, Lyon, Everton ve Celta Vigo'nun ardından Aston Villa da oyuncuyu listesine dahil etti. 6-1'lik Manchester City mağlubiyeti sonrası Aston Villa Menajeri Dean Smith, tecrübeli oyuncuların takviyesini istedi. Bunun üzerine Nzonzi gündeme alındı. The Mirror, Aston Villa'nın resmi teklif sunmaya hazırlandığını yazdı.
DÖNECEK Mİ?
Steven Nzonzi'yi sezon başında Roma'dan bedelsiz kiralayan Galatasaray'ın gelecek sezon için de kiralama opsiyonu bulunuyor. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 250 bin euro alıyor.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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