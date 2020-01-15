Emre 8 ay sonra

Aslan'ın geçtiğimiz sezon mayıs ayında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçında ayağı kırılan Emre Akbaba, görev alması galinde sakatladığı maçtan nerdeyse 8 ay sonra resmi bir mücadelede oynayacak. Emre Akbaba'nın maç kadrosunda olması ve ikinci yarı forma giymesi bekleniyor.