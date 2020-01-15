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15 Ocak 2020, Çarşamba
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8 ay sonra

Emre 8 ay sonra

Aslan'ın geçtiğimiz sezon mayıs ayında ile oynadığı lig maçında ayağı kırılan Akbaba, görev alması galinde sakatladığı maçtan nerdeyse 8 ay sonra resmi bir mücadelede oynayacak.

Aslan'ın geçtiğimiz sezon mayıs ayında ile oynadığı lig maçında ayağı kırılan Akbaba, görev alması galinde sakatladığı maçtan nerdeyse 8 ay sonra resmi bir mücadelede oynayacak. Emre Akbaba'nın maç kadrosunda olması ve ikinci yarı forma giymesi bekleniyor.

  1. 15.1.2020
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