Ne de olsa rekortmen

Al Hilal'de başarılı performansını sürdüren Bafetimbi Gomis, Al Wahda karşısında attığı 2 golle kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı futbolcu oldu. Fransız golcü, bu sezon Al Hilal formasıyla toplamda oynadığı 69 maçta 58 gol atıp 13 de asist yaptı. Al Hilal tarihinde 77 golle en skorer isim Carlos Eduardo olurken, 59 golle ikinci sırada Thiago Neves yer alıyor. Gomis 2 gol daha atması halinde Al Hilal tarihinin en golcü ikinci yabancı futbolcusu olacak.

SÜPER LİG'DE 29 GOL

Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması altında attığı 29 golle, Alex de Souza'yı geçip, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.