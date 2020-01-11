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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

, ’daki ilk hazırlık maçında ’ı mağlup etti. Goller Falcao (P), ve ’dan geldi.

Dün 'ya giden ayağının tozuyla hazırlık maçına çıktı. ile karşılaşan sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk yarı as takımı sahaya süren teknik direktör , ise 11 oyuncu birden değiştirdi ve bu kez yedek isimlere şans verdi. 9. dakikada Falcao'nun penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar ikinci yarı daha arzulu ve istekliydi. 52'de Adem'in pasında , 62. dakikada ise yeni Sekidika'nın içeri çevirdiği top 'ya çarpıp top ağlara gitti. 72'de Hakan ile bir gol bulan Altay, Paixao ile bir de penaltıdan yararlanamadı ve karşılaşma 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

YENİLER SİFTAH YAPTI
Cimbom'un yeni transferleri Saracchi ilk yarı, Sekidika ise ikinci yarıda forma giydi. İki oyuncu da henüz tam olarak hazır görünmezken Sekidika, Emre'ye yaptığı asist ile alkış aldı. Bu arada rahatsızlığı nedeniyle Onyekuru, Antalya kampında yer almadı.

AKBABA GOLLE DÖNDÜ
Uzun sakatlığının ardından takıma katılan Emre Akbaba, Altay karşısında forma giyen isimler arasında yer aldı. İkinci yarı Seri'nin yerine dahil olan Emre 62. dakikada, Galatasaray'ın üçüncü golü ağlara yollayarak 8 ay sonra güzel bir başlangıç yaptı.

ALTIN ELDİVEN BERK
Dün Galatasaray'da öne çıkan isim Berk Balaban'dı. Terim, ilk yarıda Okan Kocuk ikinci yarıda ise Berk'e forma verdi. İki kaleci de fırsatı iyi kullandı ama Berk yıldızlaşan isimdi. 75'te Paixao'nun penaltı atışını çıkartan 20 yaşındaki eldiven, 83'te ise köşeden ağlara giden topu da müthiş bir refleksle bertaraf etti.

Antalya'daki ilk maçında Altay'ı yenen sarıkırmızılılar, bugün 18.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.

  1. 11.1.2020
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