Keyifler yerinde

Dün Antalya'ya giden Galatasaray ayağının tozuyla hazırlık maçına çıktı. Altay ile karşılaşan sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk yarı as takımı sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarı ise 11 oyuncu birden değiştirdi ve bu kez yedek isimlere şans verdi. 9. dakikada Falcao'nun penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar ikinci yarı daha arzulu ve istekliydi. 52'de Adem'in pasında Belhanda, 62. dakikada ise yeni transfer Sekidika'nın içeri çevirdiği top Emre Akbaba'ya çarpıp top ağlara gitti. 72'de Hakan ile bir gol bulan Altay, Paixao ile bir de penaltıdan yararlanamadı ve karşılaşma 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



YENİLER SİFTAH YAPTI

Cimbom'un yeni transferleri Saracchi ilk yarı, Sekidika ise ikinci yarıda forma giydi. İki oyuncu da henüz tam olarak hazır görünmezken Sekidika, Emre'ye yaptığı asist ile alkış aldı. Bu arada rahatsızlığı nedeniyle Onyekuru, Antalya kampında yer almadı.



AKBABA GOLLE DÖNDÜ

Uzun sakatlığının ardından takıma katılan Emre Akbaba, Altay karşısında forma giyen isimler arasında yer aldı. İkinci yarı Seri'nin yerine dahil olan Emre 62. dakikada, Galatasaray'ın üçüncü golü ağlara yollayarak 8 ay sonra güzel bir başlangıç yaptı.



ALTIN ELDİVEN BERK

Dün Galatasaray'da öne çıkan isim Berk Balaban'dı. Terim, ilk yarıda Okan Kocuk ikinci yarıda ise Berk'e forma verdi. İki kaleci de fırsatı iyi kullandı ama Berk yıldızlaşan isimdi. 75'te Paixao'nun penaltı atışını çıkartan 20 yaşındaki eldiven, 83'te ise köşeden ağlara giden topu da müthiş bir refleksle bertaraf etti.



Antalya'daki ilk maçında Altay'ı yenen sarıkırmızılılar, bugün 18.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.