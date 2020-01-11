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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Bu Murillo başka!

Bu Murillo başka!

Bir süredir menajerlik yapan G.Saray'ın eski futbolcusu , Murillo'yu önerdi... Ancak bu Murillo, 'da forma giyen değil.

Bir süredir menajerlik yapan G.Saray'ın eski futbolcusu , Murillo'yu önerdi... Ancak bu Murillo, 'da forma giyen değil. 'nın Pachuca takımında oynayan 31 yaşındaki Oscar Murillo... Terim'in kontenjan sıkıntısı nedeniyle iki oyuncuyu şimdilik yedekte tuttuğu ifade edildi.
  1. 11.1.2020
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