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10 Ocak 2020, Cuma
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Talipleri çoğalıyor

Talipleri çoğalıyor

'da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de ... Seri, ilk yarıda beklenen futbolu sergileyemese de İngiliz ve Fransız takımlarından sonra İtalyanlar da oyuncunun peşine düştü.

'da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de ... Seri, ilk yarıda beklenen futbolu sergileyemese de İngiliz ve Fransız takımlarından sonra İtalyanlar da oyuncunun peşine düştü. SKY'ın haberine göre , Fildişili yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Napoli'nin transferi bitirebilmek için Fulham ile temas kurulacağı bilgisi verildi.
  1. 10.1.2020
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