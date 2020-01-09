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09 Ocak 2020, Perşembe
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gitti gidiyor

Ryan Babel gitti gidiyor

'ın sezon başında renklerine bağladığı 'in Ajax'a gitmesi artık an meselesi. 'dan , bu transferin imzaya kaldığını söyledi.

'ın sezon başında renklerine bağladığı 'in Ajax'a gitmesi artık an meselesi. 'dan , bu transferin imzaya kaldığını söyledi. Haberde 33 yaşındaki oyuncunun imza sonrası yeni kulübünün 'daki kampına katılacağını duyurdu. Ajax, Babel'i sakatlığı süren Neres'in yerine düşünüyor. Ajax, kiralama bedeli ödemeyecek. Ryan Babel'in 6 aylık maaşı olan 1 milyon 250 bin euro'yu verecek.
  1. 9.1.2020
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