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09 Ocak 2020, Perşembe
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’yi hırs bastı

Emre’yi hırs bastı

Aslan'a büyük umutlarla gelen Akbaba iki ciddi sakatlık yaşamıştı. Erzurumspor maçında sol ayak baş parmak tarak kemiği kırılan 27 yaşındaki oyuncunun, sahalara döndükten sonra geçen sezon da Rizespor mücadelesinde ayağı kırılmıştı.

Aslan'a büyük umutlarla gelen Akbaba iki ciddi sakatlık yaşamıştı. Erzurumspor maçında sol ayak baş parmak tarak kemiği kırılan 27 yaşındaki oyuncunun, sahalara döndükten sonra geçen sezon da Rizespor mücadelesinde ayağı kırılmıştı. Sakatlığı sebebiyle ilk devre lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba'nın ismi ikinci yarı öncesi 'ye bildirilmişti. Başarılı oyuncu, kampının da en hırslı isimlerinden biri. Teknik direktör 'den formayı kapmak için canla başla çalışan Emre Akbaba, sahalara ilginç bir maçla dönecek. Cimbom, 15 Ocak'ta 'nda ile deplasmanda oynayacak. Emre Akbaba da aylar sonra ayağının kırıldığı sahaya çıkacak.
  1. 9.1.2020
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