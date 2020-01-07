Onyekuru’dan fedakarlık - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Onyekuru’dan fedakarlık

Onyekuru’dan fedakarlık

Onyekuru’dan fedakarlık

'da mutsuz olan ve bunu her fırsatta dile getiren , 'a dönüşünde büyük fedakarlık yaptı. futbolcu geçen sezon aldığı 1.2 milyon euro'yu tek devre için istiyordu.

'da mutsuz olan ve bunu her fırsatta dile getiren , 'a dönüşünde büyük fedakarlık yaptı. futbolcu geçen sezon aldığı 1.2 milyon euro'yu tek devre için istiyordu. Ancak Monaco 750 bin euro'luk kiralama bedeline, 22 yaşındaki oyuncu da 650 bin euro'ya kadar indi.

  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onyekuru’dan fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN