Son dakika: Galatasaray Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildirdi! Anlaşma detayları...

Sarı kırmızılı kulüp, RB Leipzig'e kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Galatasaray, oyuncuya ise bu sezon için 700 bin Euro, 2020-2021 sezonu için ise 1 milyon 350 bin Euro ödeme yapacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in transfere dair açıklamaları şu şekilde: "Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum."

SARACCHI'NİN İLK SÖZLERİ...

Saracchi imza sonrası açıklamalarda bulundu. Marcelo Saracchi: "Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek." şeklinde konuştu.

36 NUMARAYI GİYECEK

Saracchi'nin 36 numaralı formayı tercih ettiği öğrenildi. Uruguaylı forma numarası tercihi ile alakalı "36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık." dedi. Formasında Josemir yazacağı öğrenildi. Oyuncunun tam adı: Marcelo Josemir Saracchi Pinto.

MARCELO SARACCHI KİMDİR?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos olan Uruguay'lı oyuncu, 23 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.

River Plate'teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro'ya Alman ekibine transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.

1. 72 boyunda olan Saracchi, sol açıkta da forma giyebiliyor. Alman ekibinde Halstenberg'den formayı kapamayan genç yetenek, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti. Leipzig ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin piyasa değeri ise 10 milyon euro.

TRANSFER BÖYLE DUYURULDU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN