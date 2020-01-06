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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'ın yeni transferi Saracchi'den ilk paylaşım!

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi'den ilk paylaşım!

'ın ara dönemi oldukça hızlı geçiyor... İlk olarak eski yıldızı Onyekuru'yu resmen kadrosuna katan ve sarı kırmızılı formayı giydiren , 2. resmi imzasını attırmaya çok yaklaştı... Uruguaylı yıldız , Galatasaray İdari Menajer yardımcısı ile beraber sosyal medyadan fotoğraf paylaştı! İşte o görüntü...

'ın ara dönemi oldukça hızlı geçiyor... İlk olarak eski yıldızı Onyekuru'yu resmen kadrosuna katan ve sarı kırmızılı formayı giydiren , 2. resmi imzasını attırmaya çok yaklaştı...

İŞTE O GÖRSEL;

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Leipzig'de forma giyen Uruguaylı yıldız için takımı ile görüşmelere başlandığını, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." sözleriyle kamuoyuna duyurmuştu.

SOL KANATTA DA GÖREV YAPIYOR

Saracchi sol bek pozisyonunda görev yapıyor ve hücuma dönük oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Leipzig'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve gelişmesi için Galatasaray'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki futbolcu, gerektiğinde sol kanatta da görev alabiliyor.

MATE ÇAYI TİRYAKİSİ

Galatasaray'ın yeni transferi , Güney Amerika'nın meşhur içeceği mate çayı aşığı... Oyuncunun futbol dışı özelliklerinden söz eden Bild muhabiri Yvonne Gabriel, "Saracchi, Güney Amerika'nın meşhur mate çayını çok seviyor. Matera isimli özel çantasını, içinde sıcak su dolu termosu ve mate çayıyla her zaman yanında taşır. Bunla ilgili bir açıklamasında, 'Mate çayı benim dostum, yakınım gibidir. Özellikle de Almanya gibi bir yabancı ülkede hep yanımdaki arkadaşım oldu. Sabahları erken kalkmama yardımcı oluyor. Ve onun sayesinde öğle saatlerini siesta yapmadan geçirebiliyorum' diyerek ona olan tutkusunu anlatmıştı" ifadelerini kullanmıştı.

ARA TRANSFERDE 2. YILDIZ

Ara transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru için takımlarıyla görüşmelere başlandığını bildirmiş, ilk olarak Onyekuru'ya resmi imzayı attırmıştı.

  1. 06.01.2020
  2. Güncelleme: 06.01.2020 16:17
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