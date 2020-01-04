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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Banega ’de

Banega Al Ahli’de

G.Saray'ın sezon başında etmek istediği iddia edilen , S. Arabistan ekiplerinden ile anlaştı. Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala bonservisine 7 milyon euro teklif edilen 31 yaşındaki orta sahaya izin çıktı. Bu sezon 20 maçta 2 gol, 7 asist yapan Arjantinli, emeklilik ikramiyesini kapacak.

G.Saray'ın sezon başında etmek istediği iddia edilen , S. Arabistan ekiplerinden ile anlaştı. Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala bonservisine 7 milyon euro teklif edilen 31 yaşındaki orta sahaya izin çıktı. Bu sezon 20 maçta 2 gol, 7 asist yapan Arjantinli, emeklilik ikramiyesini kapacak.
  1. 4.1.2020
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