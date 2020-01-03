Matic’ten ocak mesajı
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, geleceği hakkında konuştu. Telegraaf'ın sorularını yanıtlayan Matic, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sözleşmemin bitmesine 6 ay var, neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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