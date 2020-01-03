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03 Ocak 2020, Cuma
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Matic’ten ocak mesajı

Matic’ten ocak mesajı

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu , geleceği hakkında konuştu.

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu , geleceği hakkında konuştu. Telegraaf'ın sorularını yanıtlayan Matic, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sözleşmemin bitmesine 6 ay var, neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.
  1. 3.1.2020
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