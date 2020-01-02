Cimbom'a Kosovalı orta saha

Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray teknik heyeti, bir süredir yaptığı basın toplantılarında, 'Artık oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını' vurgularken scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Galatasaray'ın, İsviçre'de top koşturan Idriz Voca'yı takibe aldığı öğrenildi.



YÖNETİME RAPOR VERECEK

İsviçre Ligi ekiplerinden Luzern'de forma giyen Arnavut asıllı Kosovalı Voca'nın scout ekibi tarafından teknik ekibe raporlandığı belirtildi. Tecrübeli hocanın, oyuncunun gelişimini incelediği ve raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha için Luzern'le temasa geçileceği kaydedildi. Bu sezon ligde 16, Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz Voca, orta sahanın yanı sıra hücum bölgesinde de görev yapıyor. Transfermarkt değeri ise 4 milyon euro...

Savaş ÇORLU



MURİÇ'İN ARKADAŞI

Vedat Muriç'in milli takımdan arkadaşı olan Idriz'in Luzern'le 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanan oyuncunun, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.



ÇOK YÖNLÜ

Terim'in hakkında araştırma yaptığı Voca, önliberoda forma giyiyor. Ancak merkez orta saha ve 10 numara olarak da görev yapabiliyor. Luzern'de dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcunun, kısa sürede 'önemli takımların listesine gireceği' belirtiliyor.